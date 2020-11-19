Антикоронавирусная комната объятий появилась в итальянском доме престарелых

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Руководство дома престарелых в итальянской области Венето предоставило возможность своим постояльцам вновь обнимать близких людей, избегая рисков заразиться коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). Персонал придумал сблизить разлучённых вспышкой заболевания c помощью стекла, пластика и электроники, рассказала руководитель учреждения Элизабетта Барбато.

Мы исходим из необходимости поиска баланса между защитой и желанием идти навстречу посетителям дома престарелых и их родным — осенью «свидания» проводят в закрытых помещениях, что увеличивает скорость передачи инфекции в 20 раз. Дыхание и частицы мокроты преодолевают 6-7 метров и могут проникнуть в организм. С другой стороны, мы замечаем ухудшение состояния здоровья из-за разлуки и изоляции, что очень болезненно для стариков, — отметила эксперт в разговоре с РИА Новости.

Поднять пожилым людям настроение смогли благодаря занавескам из гибкого пластика, длинных перчаток и даже наушников для тех, кто стал плохо слышать на расстоянии или через заграждение. Под комнату объятий переделали просторное и светлое помещение площадью 500 квадратных метров. Раньше в нём проводили церковные службы. По словам Барбато, 20 секунд объятий повысят уровень гормона счастья — окситоцина, а также серотонина и дофамина, отвечающих за чувства спокойствия и благополучия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что некоторые пациенты, выздоровевшие после заражения коронавирусом, жалуются на выпадение зубов и болезни дёсен. Многие люди столкнулись с подобными проблемами впервые. Такое мнение высказал биолог, медицинский директор Фонда ангиогенеза Уильям Ли. Он пояснил, что COVID-19 воздействует на кровеносные сосуды, а это может привести к образованию тромбов и закупорке кровотока.