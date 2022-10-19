Снижение цены на газ в Евросоюзе связано с теплой погодой, заявил NEWS.ru международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. По его словам, лишь в середине ноября у Европы снова появится необходимость закупать газ.
В ЕС сейчас стоит относительно теплая погода, а подземные хранилища газа в некоторых странах заполнены на 95–100 %. Так что ввиду падения спроса закономерно упала и цена. В то же время цены гарантированно резко поползут вверх ориентировочно к середине ноября, когда у Европы снова появится необходимость закупать газ, причем в колоссальных объемах, — заявил Демидов.
Ранее в ходе торгов цена газа в Европе снизилась почти до $1200 за одну тысячу кубических метров впервые с 15 июня. Как свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, общее снижение стоимости газа с начала дня составляло более 7%.
Ранее Еврокомиссия предложила обязать страны — члены ЕС делиться друг с другом газом при необходимости. В соответствующем документе говорится, что не все государства-члены заключили между собой соглашения о солидарности, а потому ЕК предлагает закрепить это правило по умолчанию.