Названы последствия остановки экспорта энергии с Украины в ЕС Эксперт Разуваев: прекращение Украиной экспорта энергии может привести к развалу ЕС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прекращение Украиной экспорта энергии в ЕС может привести к разбалансировке Европейского рынка электроэнергии, заявил в беседе с NEWS.ru член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Он отметил, что цена за электроэнергию в таком случае станет «астрономической». По его мнению, такое положение дел может привести к тому, что некоторые страны могут покинуть Европейский союз.

Экспорт электроэнергии, особенно за счет АЭС, это важнейшая часть торгового баланса Украины. Также прекращение экспорта энергии в ЕС может стать причиной разбалансировки Европейского рынка электроэнергии. Европейцы в этой ситуации, конечно, перебросят мощности и как-нибудь стабилизируют провал в своих сетях. Но цена, притом что сейчас она большая, станет просто астрономической. В то же время увеличится инфляция, что, несомненно, сильно ударит по и так слабеющему евро. И именно поэтому стоит ожидать, что уже в обозримом будущем мы станем свидетелями появления стран, желающих выти из зоны ЕС. А за один доллар будут давать два евро, — сказал Разуваев.

Украина объявила о прекращении экспорта электроэнергии после российских ракетных ударов с 11 октября, сообщили в Министерстве энергетики страны. Такое решение принято для стабилизации внутренней электрической системы.

Утром 10 октября на всей территории Украины были обстреляны объекты энергетической инфраструктуры. Как заявляют местные СМИ, в Киеве атакам подверглась теплоэлектроцентраль № 6.