Старший научный сотрудник исследовательского центра Ассоциации внешней политики Словакии Александр Дулеба дал эксклюзивное интервью News.ru в рамках своего визита в Москву. Он оценил перспективы разрешения украинского конфликта, прокомментировал идею президента России Владимира Путина ввести мораторий на ракеты средней и меньшей дальности в Европе и рассказал о двусторонних отношениях Москвы и Братиславы.

Мораторий на РСМД

— В этом году Словакия выступает в качестве председателя ОБСЕ и обозначает одним из своих приоритетов обеспечение безопасности в Европе. Какова в этой связи будет позиция Братиславы по предложению Владимира Путина о введении моратория на ракеты средней и меньшей дальности в Европе?

— Предложение президента России находится в русле существовавшей ранее системы. Нам действительно необходимо прийти к новой договорённости по этому вопросу, потому что он касается и Европы. Проблему нужно урегулировать. До этого момента единственным договором был ДРСМД, заключённый между США и Россией. Теперь же необходимо искать новый формат. Пока ещё не понятно, какой будет реакция на предложение президента РФ, но я уверен в том, что эту идею нужно поддержать и договориться в новом формате о неразмещении в Европе ракет средней и меньшей дальности.

Александр Дулеба Фонд Горчакова

Украинский конфликт

— На ваш взгляд, есть ли возможность для реальных подвижек в украинском конфликте? С одной стороны, прошёл обмен пленными между Россией и Украиной, в Киеве подписали «формулу Штайнмайера», а с другой — перспективы саммита «нормандской четвёрки» пока туманны, да и сам конфликт давно находится в замороженном состоянии.

— На Украине новый президент, правительство и парламент, так что определённый шанс есть. Сейчас руководство Украины демонстрирует политическую волю. Главный сигнал для меня — это обмен пленными, которому должна была предшествовать двусторонняя договорённость. Если раньше Порошенко мог говорить с Россией только в присутствии представителей Германии, Франции и США, то сейчас появилась надежда, что Украина и Россия смогут урегулировать все сложности и решить вопросы во взаимоотношениях на двустороннем уровне. Это — самый позитивный сигнал, но необходимо реалистично оценивать, как много всего нужно сделать.

— Обнародование стенограммы разговора президентов Зеленского и Трампа, где первый критикует Францию и Германию, может негативно сказаться на урегулировании...

— Это уже другой вопрос. Самое главное — это Россия и Украина, страны-соседи с совместной историей, которые прекрасно друг друга понимают. Ситуация сложная, из неё надо выходить. Смотря на неё со стороны Словакии, я желаю, чтобы Россия и Украина нашли в себе силы решить всё в двустороннем порядке.

— В случае подвижек на украинском направлении можно ли будет ожидать поэтапного снятия санкций с России?

— Обязательно. Секторальные санкции в отношении России связаны с разрешением конфликта в Донбассе. Если будут подвижки, тогда встанет вопрос об их постепенном снятии. В отношении индивидуальных санкций и санкций за Крым дела обстоят иначе, но именно экономические секторальные санкции — основная проблема для развития отношений и торговли, а они зависят от урегулирования в Донбассе.

Александр Дулеба Фонд Горчакова

Двусторонние отношения

— Видите ли вы потенциал развития торгово-экономических и инвестиционных отношений России и Словакии? На данный момент товарооборот между странами находится на довольно низком уровне, а многие двусторонние проекты так и не были реализованы.

— Развитие торговли между Словакией и Россией зависит от отношений ЕС с Россией. У нас единые правила рынка, и развитие двусторонних отношений в одиночку невозможно. Повлиять на ситуацию могла бы реализация каких-то крупных двусторонних проектов. К сожалению, на данный момент есть только проект строительства железной дороги Китай-Россия-Украина-Словакия-Австрия, но пока он нереалистичен. Его невозможно претворить в жизнь без Украины. Плюс модернизация участка железной дороги на территории Словакии, согласно подсчётам, стоила бы 2,4 млрд евро. Для того, чтобы такие инвестиции окупились, необходимо увеличить объём перевозки товаров в десять раз. Сейчас этот показатель в среднем составляет 3 млн тонн товаров в год, поступающих из России и Украины в Словакию, а нужно, чтобы он составлял 30 млн тонн. Допустим, мы бы реконструировали дорогу на своей территории. Но кто будет реконструировать участок на Украине? В него десятилетиями ничего не инвестировали. По железной дороге через Карпаты поезда ходят со скоростью 40 км в час. Они просто не могут быстрее, ведь это небезопасно. Обсуждение этого проекта идёт уже долго, но реальных перспектив я не вижу. Других проектов нет.

— То есть в ближайшее время отношения России и Словакии не выйдут за рамки политических заявлений о поддержке?

— Как я говорил, у нас нет каких-то больших двусторонних проектов. Сотрудничество в газовой сфере? «Северный поток — 2»? Мы полностью расходимся в этом вопросе. Раньше мы рассчитывали на транзит газа, но из-за украинских событий и «Северного потока — 2» эта тема ушла. Сейчас трудно дать какую-то оценку, слишком много вопросов остаются открытыми. Масштабных инвестиций из России нет, только малый и средний бизнес. Перспектив для их появления я тоже не вижу.