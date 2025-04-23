Актрису из роликов украинской пропаганды могли убить солдаты ВСУ Под Покровском ликвидировали украинскую актрису Елену Савельеву

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ВС Украины

В зоне СВО убита актриса и украинская военнослужащая Елена Савельева, известная по ролям в телевизионных программах, передает DNRNEWS. Ее ликвидировали в районе Красноармейска (Покровска). Есть версия, что актрису могли устранить военнослужащие Украины.

Другая версия предполагает, что Савельева погибла во время очередных съемок пропагандистского контента. В материале сказано, что актриса сыграла существенную роль в создании украинского патриотического контента. Например, она была «коренной жительницей Одессы, выступающей против русского языка», также Савельева сыграла бойца ВСУ с позывным Ведьма. После начала СВО актриса активно участвовала в повышении морального духа украинцев и проектах, дискредитирующих Россию.

До этого было опубликовано видео, как Вооруженные силы РФ поразили цеха по производству взрывчатых веществ ВСУ в районе Степного Запорожской области. По данным пресс-службы Минобороны, для удара российские войска использовали БПЛА «Герань-2».

Ранее в Минобороны сообщили, что за сутки системы ПВО сбили 104 украинских беспилотника. В ведомстве отметили, что с начала российской спецоперации были уничтожены 661 самолет ВСУ, более 52 тысяч БПЛА, свыше 600 зенитно-ракетных комплексов.