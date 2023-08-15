Адвокат УПЦ раскрыл диагноз наместника Киево-Печерской лавры Врачи диагностировали острый инфаркт миокарда у наместника Киево-Печерской лавры

Фото: church.ua

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел был госпитализирован с острым инфарктом миокарда, заявил адвокат Украинской православной церкви Никита Чекман в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что диагноз был официально поставлен врачами. Других подробностей о состоянии митрополита канонической церкви не поступало.

По официальной информации от учреждения здравоохранения, митрополиту Павлу был поставлен диагноз острый инфаркт миокарда, — рассказал Чекман.

Митрополит УПЦ Павел (Лебедь) был взят под стражу в середине июля. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Служба безопасности Украины обвиняет священнослужителя в нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, а также в отрицании «вооруженной агрессии РФ против Украины». Митрополиту грозит до восьми лет лишения свободы. В начале августа за священника внесли залог в размере более $900 тысяч. Средства собрали свыше тысячи человек.

Представители Украинской православной церкви ранее заявили, что полицейские оцепили ряд корпусов Киево-Печерской лавры и приступили к штурму здания. В этих корпусах проживают паломники, а также часть братии.