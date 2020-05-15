67 человек умерли от коронавируса в Британии за сутки

Департамент здравоохранения и социальной защиты Великобритании сообщил о распространении коронавируса в стране. За последние сутки на территории государства погибли 67 пациентов.
За это время врачи выявили 624 новых случая заражения,
Великобритания как европейская страна больше всего пострадала от пандемии коронавируса. Там было зарегистрировано свыше 300 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, в то время как число погибших составило 44 131. Государство находится в первой десятке стран по инфицированию COVID-19.
ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.
Число выявленных случаев заражения COVID-19 на планете к 4 июля превысило 11 млн. В настоящее время известно об 11 031 905 инфицированных. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, жертвами коронавируса стали 523 777 человек, вылечились 5 816 375.
Больше всего людей инфекция поразила в США (2 788 395) и Бразилии (1 539 081). В остальных странах мира число случаев заражения не превышает 1 млн. Согласно сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, Россия по инфицированию COVID-19 находится на третьем месте. Наименьшее количество выявленных заболевших в Папуа — Новой Гвинее (11 случаев при населении около 8 млн человек).
Российские медики за последние сутки в РФ выявили 6632 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны. Из них 1960 человек (29,6%) переносят недуг без клинических симптомов. Всего в стране за всё время пандемии зарегистрировали 674 515 пациентов в 85 субъектах с подтверждённым COVID-19.
Ранее NEWS.ru писал, что министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн заявил, что в стране началась вторая волна коронавируса. По его словам, число новых случаев заражения достигло рекордных значений.
В настоящий момент власти приняли решение о введении мер в государственных структурах. Как минимум 30% госслужащих перейдут на дистанционную работу, а учебные заведения будут принимать экзамены онлайн. Кроме того, теперь в стране запретят многолюдные собрания.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен