67 человек умерли от коронавируса в Британии за сутки

https://static.news.ru/photo/c01d5f1c-be24-11ea-80c4-fa163e074e61_660.jpg Пляж в Хакни, Лондон Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Департамент здравоохранения и социальной защиты Великобритании сообщил о распространении коронавируса в стране. За последние сутки на территории государства погибли 67 пациентов.

За это время врачи выявили 624 новых случая заражения, говорится на сайте правительства. Всего в Соединённом Королевстве умерли 44 198 человек с COVID-19, а заразились 284 900 человек.

Великобритания как европейская страна больше всего пострадала от пандемии коронавируса. Там было зарегистрировано свыше 300 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, в то время как число погибших составило 44 131. Государство находится в первой десятке стран по инфицированию COVID-19.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Число выявленных случаев заражения COVID-19 на планете к 4 июля превысило 11 млн. В настоящее время известно об 11 031 905 инфицированных. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, жертвами коронавируса стали 523 777 человек, вылечились 5 816 375.

Больше всего людей инфекция поразила в США (2 788 395) и Бразилии (1 539 081). В остальных странах мира число случаев заражения не превышает 1 млн. Согласно сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, Россия по инфицированию COVID-19 находится на третьем месте. Наименьшее количество выявленных заболевших в Папуа — Новой Гвинее (11 случаев при населении около 8 млн человек).

Российские медики за последние сутки в РФ выявили 6632 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны. Из них 1960 человек (29,6%) переносят недуг без клинических симптомов. Всего в стране за всё время пандемии зарегистрировали 674 515 пациентов в 85 субъектах с подтверждённым COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн заявил, что в стране началась вторая волна коронавируса. По его словам, число новых случаев заражения достигло рекордных значений.

В настоящий момент власти приняли решение о введении мер в государственных структурах. Как минимум 30% госслужащих перейдут на дистанционную работу, а учебные заведения будут принимать экзамены онлайн. Кроме того, теперь в стране запретят многолюдные собрания.