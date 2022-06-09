Чиновника из России назначили замглавы правительства ДНР Пушилин назначил бывшего помощника министра строительства и ЖКХ Солнцева замглавы правительства ДНР

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

Одним из заместителей нового главы правительства ДНР стал бывший помощник министра строительства и ЖКХ России Евгений Солнцев, пишет РИА Новости. Своего заместителя назначил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, он уже подписал соответствующий указ.

Назначить заместителем председателя правительства Донецкой Народной Республики Солнцева Евгения Александровича, — говорится в указе главы ДНР.

Евгений Солнцев ранее был российским чиновником. До того как он занял должность помощника министра, он был главой дирекции по комплексной реконструкции железных дорог в филиале ОАО «РЖД».

Ранее высокую должность в ДНР занял еще один российский чиновник. Бывший заместитель главы Ульяновской и Липецкой областей Александр Костомаров стал первым заместителем руководителя администрации главы республики.

Накануне, 8 июня, стало известно, что пост председателя правительства ДНР занял Виталий Хоценко. Соответствующий указ, подписанный главой республики Денисом Пушилиным, появился на его сайте. До этого пост главы кабмина ДНР занимал Александр Ананченко, которому перед отставкой предложили «возглавить развитие госсектора».