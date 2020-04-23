516 человек умерли во Франции от коронавируса за сутки

Главное управление здравоохранения Франции сообщило о распространении коронавируса в стране. За минувшие сутки на территории государства от COVID-19 умерли 516 человек.
Всего жертвами вируса стали 21 856 человек,
В настоящий момент в реанимационных отделениях находятся больше пяти тысяч человек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки составило 438, а за день до этого от заболевания, вызванного инфекцией, скончались 474 человека. Об этом заявил губернатор региона Эндрю Куомо.
По последним данным, в мире COVID-19 заразились более 2,6 млн человек, погибли свыше 183 тысяч, выздоровели более 713 тысяч.
В России на 23 апреля общее число пациентов достигло 62 773 (+4774 за последние сутки), 4891 человек поправился (+471 за последние сутки), умерли 555 человек (+42 за последние сутки). В Москве — 33 940 (+1959 за последние сутки) заболевших, 2448 исцелились, 288 скончались.
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