516 человек умерли во Франции от коронавируса за сутки

https://static.news.ru/photo/280fa0fc-8591-11ea-8399-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Главное управление здравоохранения Франции сообщило о распространении коронавируса в стране. За минувшие сутки на территории государства от COVID-19 умерли 516 человек.

Всего жертвами вируса стали 21 856 человек, передаёт ТАСС. Примерно 13,5 тысячи человек погибли в медицинских учреждениях, остальные — в домах престарелых и других социальных организациях.

В настоящий момент в реанимационных отделениях находятся больше пяти тысяч человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки составило 438, а за день до этого от заболевания, вызванного инфекцией, скончались 474 человека. Об этом заявил губернатор региона Эндрю Куомо.

По последним данным, в мире COVID-19 заразились более 2,6 млн человек, погибли свыше 183 тысяч, выздоровели более 713 тысяч.

В России на 23 апреля общее число пациентов достигло 62 773 (+4774 за последние сутки), 4891 человек поправился (+471 за последние сутки), умерли 555 человек (+42 за последние сутки). В Москве — 33 940 (+1959 за последние сутки) заболевших, 2448 исцелились, 288 скончались.