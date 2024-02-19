104-летняя британка раскрыла секрет долголетия MCH: 104-летняя жительница Британии назвала молоко секретом долголетия

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Жительница Великобритании Кэтлин Сондерс, которой исполнилось 104 года, объяснила свое долголетие пристрастием к молоку и шоколаду, сообщает Majesticare Care Homes. На протяжении года она проживает в доме престарелых в городе Веллингтон графства Сомерсет.

На праздник к долгожительнице приехали ее друзья и родственники. Сотрудники учреждения к такому мероприятию украсили помещение воздушными шарами, баннерами и красной ковровой дорожкой.

Женщина родилась в 1920-м году, она проживала с двумя сестрами, с которыми у нее были близкие и доверительные отношения. После окончания школы она работала фотографом в компании Dunlop Rubber, где познакомилась с будущим мужем. У супругов родились две дочери.

Важной частью жизни Сондерс было керамическое искусство. Она коллекционировала керамику и занималась гончарным делом, создавая изделия вплоть до 90 лет. MCH пишет, что британка всегда любила животных и долгие годы ухаживала за большим числом питомцев в своем доме.

В свою очередь американка Валерия Райан, которой в январе исполнился 101 год, ранее назвала спиртные напитки секретом своего долголетия. По ее словам, которые приводило издание First Coast News, нужно пить весь алкоголь, какой только можно.

Ранее врач-кардиолог Ксения Ерусланова рассказала, что физические нагрузки могут поспособствовать долголетию. Специалист подчеркнула, что для реального продления жизни важно по чуть-чуть увеличивать активности, чтобы достичь оптимальных показателей.