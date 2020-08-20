В кипрском городе Пафос произошли два взрыва

https://static.news.ru/photo/6a2c0ea4-e38c-11ea-b464-fa163e074e61_660.jpg Фото: Αστυνομία Κύπρου/facebook.com

На территории кипрского города Пафос в ночь на 21 августа прогремели два взрыва. Данную информацию огласили представители полиции острова.

Первый взрыв произошёл в 03:00 по местному времени. Была взорвана машина, которой владеет 31-летняя женщина. Спустя несколько минут прогремел второй взрыв. На этот раз это произошло во дворе дома 28-летнего мужчины.

В результате взрывов машине и зданию был нанесён серьёзный ущерб. Информация о пострадавших людях на данный момент отсутствует.

Расследованием инцидентов занимаются специалисты отдела криминальных расследований кипрского административного округа Пафос, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, взрыв прогремел в международном аэропорту Мехрабад в иранской столице, сообщают местные СМИ.

По данным портала «Аль-Арабия», к месту происшествия направляются экипажи скорой помощи. На любительских съёмках очевидцев видно зарево в небе со стороны аэропорта, слышны звуки сирен. На данный момент нет информации о погибших, пострадавших и разрушениях.