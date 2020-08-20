В кипрском городе Пафос произошли два взрыва

На территории кипрского города Пафос в ночь на 21 августа прогремели два взрыва. Данную информацию огласили представители полиции острова.
Первый взрыв произошёл в 03:00 по местному времени. Была взорвана машина, которой владеет 31-летняя женщина. Спустя несколько минут прогремел второй взрыв. На этот раз это произошло во дворе дома 28-летнего мужчины.
В результате взрывов машине и зданию был нанесён серьёзный ущерб. Информация о пострадавших людях на данный момент отсутствует.
Расследованием инцидентов занимаются специалисты отдела криминальных расследований кипрского административного округа Пафос,
Как ранее писал NEWS.ru, взрыв прогремел в международном аэропорту Мехрабад в иранской столице, сообщают местные СМИ.
По данным портала «Аль-Арабия», к месту происшествия направляются экипажи скорой помощи. На любительских съёмках очевидцев видно зарево в небе со стороны аэропорта, слышны звуки сирен. На данный момент нет информации о погибших, пострадавших и разрушениях.
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