https://static.news.ru/photo/92a073f4-5960-11ea-832f-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЧП и ДТП | ТОЛЬЯТТИ/vk.com

Вагон трамвая в Самаре завалился на бок и упал на припаркованные автомобили. В результате инцидента никто не пострадал.

Однако были повреждены четыре машины, передаёт 63.ru. Авария произошла возле торгового центра.

По данным местного МЧС, трамвай сошёл с рельсов около 15:30 по местному времени (14:30 мск). Причина ЧП в настоящий момент неизвестна.

Ранее, как писал NEWS.ru, момент столкновения патрульной машины полиции с трамваем «Чижик» на пересечении проспекта Косыгина и улицы Передовиков Санкт-Петербурга появился в Интернете.

Инцидент произошёл 25 февраля. Полицейская машина двигалась по улице Передовиков в сторону проспекта Энтузиастов, когда врезалась в кабину водителя «Чижика». В результате происшествия никто не пострадал, однако многие опоздали на работу и учёбу из-за того, что движение на некоторое время встало в обе стороны.