Вагон трамвая в Самаре завалился на бок и упал на припаркованные автомобили. В результате инцидента никто не пострадал.
Однако были повреждены четыре машины,
По данным местного МЧС, трамвай сошёл с рельсов около 15:30 по местному времени (14:30 мск). Причина ЧП в настоящий момент неизвестна.
Ранее, как писал NEWS.ru, момент столкновения патрульной машины полиции с трамваем «Чижик» на пересечении проспекта Косыгина и улицы Передовиков Санкт-Петербурга появился в Интернете.
Инцидент произошёл 25 февраля. Полицейская машина двигалась по улице Передовиков в сторону проспекта Энтузиастов, когда врезалась в кабину водителя «Чижика». В результате происшествия никто не пострадал, однако многие опоздали на работу и учёбу из-за того, что движение на некоторое время встало в обе стороны.
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