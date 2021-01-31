СМИ: мужчина, который поджёг себя в Москве, сделал это не из-за митинга

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Мужчина поджёг себя в центре Москвы из-за личных проблем, не на фоне акций в поддержку политика Алексея Навального.

Об этом сотрудникам ТАСС рассказал источник в экстренных службах столицы.

У мужчины были проблемы, связанные с разделом имущества и долгами, — сказал информатор.

Другой источник в силовых структурах также рассказал агентству, что у мужчины был диагноз «хроническое бредовое расстройство», он состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.

Сейчас состояние мужчины врачи оценивают как очень тяжёлое.

Инцидент произошёл на Тверской улице во время акции протеста. К месту была вызвана скорая помощь. По некоторой информации, прохожие повалили его на землю, пламя удалось сбить. Мужчина остался жив, ему оказывают помощь.

На акциях протеста по всей стране силовики задержали как минимум 3329 человек. Наибольшее число задержанных в Москве, где за несколько часов с начала акции увели 933 человека. На втором месте по этому показателю Санкт-Петербург (591 задержанный), на третьем — Красноярск (194 задержанных).

В некоторых населённых пунктах проходят жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге, например, силовики применяют электрошокеры и газ против активистов. Сообщается о применении электрошокеров и в Москве.

Как писал NEWS.ru, московские силовики решили вывозить задержанных в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.