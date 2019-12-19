https://static.news.ru/photo/ee95eb74-22b2-11ea-a241-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/max_solopov/Global Look Press

Предполагаемый злоумышленник, который устроил стрельбу около здания ФСБ на Лубянке в Москве, активно увлекался стрельбой и даже участвовал в состязаниях. Уроженцу Московской области было 39 лет.

Такие данные о стрелке приводит МК. Со ссылкой на источники издание называет его имя — Евгений Фатихович Манюров, индивидуальный предприниматель из Подольска, специализировался на консультациях в области права.

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело, заведённое по факту стрельбы у здания ФСБ в Москве. По данным ведомства, преступник, находясь на улице, открыл стрельбу в сторону силовиков. В результате погиб один представитель ФСБ, ещё пять человек, включая одного гражданского, пострадали. Нападавший ликвидирован.