Предполагаемый злоумышленник, который устроил стрельбу около здания ФСБ на Лубянке в Москве, активно увлекался стрельбой и даже участвовал в состязаниях. Уроженцу Московской области было 39 лет.
Такие данные о стрелке
Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело, заведённое по факту стрельбы у здания ФСБ в Москве. По данным ведомства, преступник, находясь на улице, открыл стрельбу в сторону силовиков. В результате погиб один представитель ФСБ, ещё пять человек, включая одного гражданского, пострадали. Нападавший ликвидирован.
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