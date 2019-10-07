https://static.news.ru/photo/82f2bd8c-e93e-11e9-97b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Два человека погибли, шесть пострадали в Курске в результате аварии с участием трёх автомобилей, один из которых — маршрутное такси. Прокуратура после инцидента начала комплексную проверку.

Как сообщает « Интерфакс » со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД, автомобили столкнулись в Курске в 19:20 мск.

В МЧС уточнили, что в Курске столкнулись микроавтобус, грузовик и легковой автомобиль.

Местное издание « Друг для друга » сообщает, что погибшими стали две женщины, которые ехали на передних сидениях «ГАЗели».

Прокуратура Курской области начала комплексную проверку соблюдения правил дорожного движения и безопасности пассажирских перевозок, передаёт ТАСС .

По предварительной информации, маршрутка въехала в стоящий грузовик. После этого в «ГАЗель» в свою очередь въехал легковой автомобиль.

Как писал News.ru, ранее легковой автомобиль загорелся в результате ДТП в Москве. Авария с участием пяти машин произошла на 37-м км Киевского шоссе.