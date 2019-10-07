Два человека погибли, шесть пострадали в Курске в результате аварии с участием трёх автомобилей, один из которых — маршрутное такси. Прокуратура после инцидента начала комплексную проверку.
Как сообщает «
В МЧС уточнили, что в Курске столкнулись микроавтобус, грузовик и легковой автомобиль.
Местное издание «
Прокуратура Курской области начала комплексную проверку соблюдения правил дорожного движения и безопасности пассажирских перевозок, передаёт
По предварительной информации, маршрутка въехала в стоящий грузовик. После этого в «ГАЗель» в свою очередь въехал легковой автомобиль.
Как писал News.ru, ранее легковой автомобиль загорелся в результате ДТП в Москве. Авария с участием пяти машин произошла на 37-м км Киевского шоссе.
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