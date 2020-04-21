Сильный ветер сорвал крышу с многоэтажки в Нижегородской области

https://static.news.ru/photo/c86864f2-83ee-11ea-b514-fa163e074e61_660.jpg Фото: bezcenznn/vk.com

Сильный ветер повредил кровлю многоквартирного жилого дома в Княгининском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошёл днём 21 апреля на улице Молодёжной в селе Белка.

Частично повреждена кровля на площади 200 квадратных метров над одним подъездом, в котором проживают 23 человека, в том числе 5 детей, — рассказали РИА новости в пресс-службе ведомства.

Погибших и пострадавших нет. Жизнедеятельность также не нарушена, расселение не требуется. Работы по восстановлению кровли будет проводиться силами местной администрации.

По данным Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 апреля на территории Нижегородской области возможны порывы ветра до 18 метров в секунду. Местами ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ранее NEWS.ru писал, что в Башкирии ураганный ветер повредил крышу здания начальных классов лицея № 1 в населённом пункте Толбазы Аургазинского района. Ураган сорвал с крыши профнастил на площади 120 квадратных метров.