Самолет Air France совершил экстренную посадку в Баку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет Boeing 777 авиакомпании Air France экстренно приземлился в Баку при перелете из Осаки в Париж. В пресс-службе бакинского международного аэропорта сообщили, что на борту лайнера находились 280 пассажиров, передает ТАСС.

Представитель аэропорта Гейдар Алиев объяснил, что Boeing 777 совершил экстренную посадку из-за задымления на борту воздушного судна. Все аварийно-спасательные службы в бакинском аэропорту были приведены в готовность. Самолет успешно сел в 16:37 по местному времени (15:37 мск).

280 пассажиров, находившихся на борту самолета, были немедленно эвакуированы, в результате инцидента никто не пострадал, — уточнили в пресс-службе.

Представители аэропорта добавили, в настоящее время борт осматривается. Специалисты устанавливают причины задымления.

В самолете рейса Сочи — Москва 12 апреля возник запах гари из кабины пилота. Он шел от места, где находился терминал для безналичной оплаты услуг. Борт совершил экстренную посадку в Шереметьево. Самолет Airbus A-320 успешно приземлился в 09:19 мск. На борту воздушного судна находились 138 пассажиров.