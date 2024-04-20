50 БПЛА атаковали Россию в ночь на 20 апреля: сколько жертв, пострадавших

Фото: МО Украины

Минобороны РФ сообщило об отражении массированной ночной атаки беспилотников ВСУ. Сколько было запущено БПЛА, сколько долетело до Подмосковья, где их подбили, подробности, есть ли жертвы и раненые на земле?

Сколько БПЛА атаковали Россию в ночь на 20 апреля

Утром 20 апреля военное ведомство отчиталось об отражении атаки 50 беспилотников ВСУ самолетного типа. В Минобороны сообщили, что БПЛА были сбиты:

26 — над Белгородской областью;

10 — над Брянской областью;

8 — над Курской областью;

2 — над Тульской областью;

1 — над Смоленской областью;

1 — над Рязанской областью;

1 — над Калужской областью;

1 — над Московской областью.

Как беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область

Атаки БПЛА начались вечером 19 апреля и продолжались в течение ночи.

Оперштаб Белгородской области сообщил об атаке беспилотников вскоре после полуночи. ВСУ атаковали село Истобное, которое находится на 100 км дальше от границы, чем Белгород. В результате его падения без детонации пострадавших нет, повреждена летняя веранда частного жилого домовладения.

Губернатор Гладков сообщил, что в результате нескольких сбросов взрывных устройств полностью сгорели частный жилой дом и сарай, еще один жилой дом сильно поврежден.

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что после взрыва начался пожар в Старом Осколе, есть перебои с подачей электричества.

Кроме того, губернатор подтвердил гибель двух человек в результате атаки украинского БПЛА в Белгородской области.

«Трагедия произошла в селе Пороз Грайворонского городского округа. БПЛА сбросил два взрывных устройства на жилой дом, после чего он загорелся. Погибла женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней. Сын погибшей успел в последний момент выбежать из горящего дома. На месте работают экстренные службы», — сообщил губернатор, выразив соболезнования близким погибших.

Как Украина атаковала Брянскую область

Власти Брянской области сообщили об уничтожении пяти БПЛА над Выгоничским районом и одного над Суземским районом. В результате падения одного из них начался пожар на электроподстанции. Пострадавших нет.

«При падении сбитого БПЛА произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры», — сообщил брянский губернатор Богомаз.

Фото: МО Украины

Что известно об атаках на Курскую область

Минувшей ночью в Курской области объявлялась тревога из-за налета украинских БПЛА.

Губернатор Роман Старовойт сообщил, что в небе над Курской областью уничтожено пять украинских беспилотников.

Подробностей об атаке на текущий момент нет.

Где была атака украинских БПЛА в Тульской области

Telegram-канал SHOT сообщил об уничтожении БПЛА над Тульской областью. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.

Какой объект атаковал беспилотник в Смоленской области

Губернатор Василий Анохин также сообщил об атаке БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса, а также неудачной атаке на Смоленск.

«В результате работы сил ПВО летательные аппараты были сбиты. Однако в результате падения обломков произошло возгорание емкости с ГСМ. Также отражена попытка нападения на объекты, расположенные на территории областного центра», — сообщил смоленский губернатор.

По данным Telegram-канала SHOT, беспилотники сбиты в Кардымовском районе Смоленской области. Информации о пострадавших нет. Атака произошла около двух часов ночи.

Фото: МО Украины

Где была атака беспилотников в Рязанской области

Губернатор Павел Малков сообщил об отражении ночной атаки в Рязанской области.

«Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области подавлены БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Как атаковали БПЛА в Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что взрыв беспилотника нанес повреждения электроподстанции в Малоярославецком районе. Пострадавших нет.

«В результате взрыва БПЛА в районе электроподстанции была незначительно повреждена энергетическая инфраструктура», — объявил Шапша.

Какие беспилотники ВСУ прорвались к Московской области

Жители Раменского района Подмосковья сообщили, что слышали взрывы в районе поселков Удельная, Быково и Родники. Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал скриншот переговоров местных жителей во «ВКонтакте».

В непосредственной близости от этих населенных пунктов находится аэропорт Жуковский.

Читайте также:

Удар по французским «Цезарям» в Славянске: что там делают легионеры Макрона

Киев назвал сроки удара по Крымскому мосту? Что известно, когда будет атака

Крупнейший удар в истории: как Иран атаковал Израиль, это победа или позор?