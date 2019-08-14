https://static.news.ru/photo/51fbf908-be9d-11e9-be0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уголовное дело заведено на замначальника отдела полиции «Брасовский» в Брянской области, который в пьяным состоянии избил 17-летнего подростка. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, вечером 13 августа 2019 года правоохранитель в состоянии опьянения находился в кафе в посёлке Локоть, где в ходе ссоры избил 17-летнего посетителя заведения. Потерпевший в тяжёлом состоянии был доставлен в медицинское учреждение, — говорится на сайте ведомства .

Подозреваемого задержали и завели на него уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

К оперативному сопровождению по настоящему уголовному делу привлечены сотрудники службы собственной безопасности полиции, — добавили в СК.

Как заявили в пресс-службе ГУ МВД по Брянской области , ведомство начало служебную проверку, в ходе которой выяснилось, что подростка избил 36-летний полицейский.

Региональный главк полиции обещал уволить его из органов внутренних дел «по дискредитирующим основаниям».

Его непосредственные руководители также будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом, — добавили в региональном ГУ МВД.

Как писал News.ru, ранее ГУ МВД по Омской области завершило проверку по факту драки главы полиции Омска Алексея Меркушова с машинистом столичного метрополитена. Руководитель ведомства уволен.