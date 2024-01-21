Пожар в Ленобласти, удар по заводу в Туле: как БПЛА атакуют РФ 21 января

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Ленинградская область. Пожар в терминале компании НОВАТЭК в порту Усть-Луга

Системы ПВО в ночь на воскресенье уничтожили воздушные объекты над четырьмя регионами России. Где атаковали беспилотники, удалось ли им поразить цели, есть ли жертвы и разрушения на территории РФ?

Какие регионы России атаковали беспилотники

Минобороны РФ сообщило о работе систем противовоздушной обороны над Тульской, Орловской и Смоленской областями.

Первая атака произошла в Орловской области около 22:30 — дежурным средствам ПВО удалось уничтожить один беспилотник самолетного типа.

Смоленскую область атаковали дважды за ночь — военное ведомство сообщило, что первая атака была отражена около 23:50 в субботу, были уничтожены два беспилотника. Еще одна атака произошла около 01:30 по московскому времени, средствам ПВО удалось уничтожить три БПЛА.

Что стало целью атаки в Тульской области

Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника самолетного типа над Тульской областью около 23:50 в субботу. В военном ведомстве ничего не сообщали о результатах атаки по региону.

Новостной Telegram-канал Mash опубликовал видеозапись, на которой слышны звуки взрывов. Политик Олег Царев в своем Telegram-канале приводит сообщения об ударе в районе завода «Щегловский вал» в Туле, где производятся и модернизируются зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С1».

«Местные писали о мощном взрыве. Надеюсь, никакие важные объекты не пострадали», — написал Царев.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал, предположительно, фото взрыва в Туле при попадании БПЛА. Мощный взрыв и пожар произошли в Пролетарском районе, где находится завод «Щегловский вал». Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что известно об атаке на Ленобласть

Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил о предполагаемой атаке беспилотников на нефтеперерабатывающий завод компании НОВАТЭК в Усть-Луге Ленинградской области. По предварительным данным, в результате удара никто не пострадал, заявил губернатор Александр Дрозденко. В терминале НПЗ произошло два взрыва, после которых вспыхнул мощный пожар.

В Кингисеппском районе Ленобласти был введен режим повышенной готовности, с НПЗ в Усть-Луге эвакуировали около 150 человек персонала. Терминал НОВАТЭКа в Усть-Луге является крупнейшим НПЗ в Ленобласти. ТАСС сообщило, что во время пожара были повреждены две цистерны с нефтепродуктами и насосная станция.

Как сообщает «Фонтанка», БПЛА прилетели в регион со стороны Смоленской области. Около 01:00 они были замечены на подлете к Санкт-Петербургу, однако потом резко сменили курс. Эксперт в области БПЛА в разговоре с изданием заявил, что «невероятно, чтобы один и тот же беспилотный аппарат мог преодолеть Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области и к нам добраться».

«Теоретически БПЛА мог быть запущен с территории Финляндии. Над водой, в принципе, можно лететь очень низко. А радар не работает на высотах ниже 10 метров. В этом случае есть вероятность пролететь незамеченным», — заявил гендиректор компании «Птеро» Амир Валиев в разговоре с «Фонтанкой».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще атакуют БПЛА 21 января

Утром 21 января стало известно об обстреле рынка в Донецке. По последним данным, в результате обстрела в Кировском районе погибло не менее 13 человек, еще 10 получили ранения. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

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