Информация об одиночном пикете с зашитым ртом не соответствует действительности, заявили в посольстве Киргизии в Москве. Там отметили, что именно такого инцидента не было.
Таким образом в диппредставительстве
Это не соответствует действительности. Именно такого инцидента не было, — сказали там.
Ранее NEWS.ru писал, что по информации Baza, 30-летний Жаныбек вышел на одиночный пикет к посольству Киргизии в России. Вместо плаката мужчина зашил себе рот.
К зданию вызвали представителей правоохранительных органов и врачей.
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