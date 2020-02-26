https://static.news.ru/photo/66305a98-58b4-11ea-851d-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Информация об одиночном пикете с зашитым ртом не соответствует действительности, заявили в посольстве Киргизии в Москве. Там отметили, что именно такого инцидента не было.

Таким образом в диппредставительстве прокомментировали эту информацию журналистам РИА Новости.

Это не соответствует действительности. Именно такого инцидента не было, — сказали там.

Ранее NEWS.ru писал, что по информации Baza, 30-летний Жаныбек вышел на одиночный пикет к посольству Киргизии в России. Вместо плаката мужчина зашил себе рот.

К зданию вызвали представителей правоохранительных органов и врачей.