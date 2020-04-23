Крупный пожар возник под Москвой

https://static.news.ru/photo/64821080-8576-11ea-b280-fa163e074e61_660.jpg Фото: nakipelotv/ twitter.com/Global Look Press

Сухая трава загорелась в городе Балашихе Московской области. Площадь пожара составила 10 га, сообщили в местном МЧС.

Согласно предварительной информации, пострадавших нет, передаёт РБК. Возможность перехода огня на населённые пункты отсутствует.

По словам председателя комитета лесного хозяйства региона Ивана Советникова, причиной, вероятнее всего, стал поджог или костёр. Пламя возникло в лесу недалеко от улицы Твардовского.

Огонь распространился из-за сильного порывистого ветра. На месте работают 100 пожарных и 20 единиц техники.

Ранее NEWS.ru писал, что восемь дачных построек загорелись в посёлке Лесосибирске Красноярского края. Огонь на сооружения перекинулся с сухой травы. Площадь пожара составила 10 гектаров.