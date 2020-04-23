Крупный пожар возник под Москвой

Сухая трава загорелась в городе Балашихе Московской области. Площадь пожара составила 10 га, сообщили в местном МЧС.
Согласно предварительной информации, пострадавших нет,
По словам председателя комитета лесного хозяйства региона Ивана Советникова, причиной, вероятнее всего, стал поджог или костёр. Пламя возникло в лесу недалеко от улицы Твардовского.
Огонь распространился из-за сильного порывистого ветра. На месте работают 100 пожарных и 20 единиц техники.
Ранее NEWS.ru писал, что восемь дачных построек загорелись в посёлке Лесосибирске Красноярского края. Огонь на сооружения перекинулся с сухой травы. Площадь пожара составила 10 гектаров.
Добавьте наши новости в избранные источники