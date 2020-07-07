Под Волгоградом планируют эвакуировать населённый пункт из-за пожара

https://static.news.ru/photo/5fe66448-c128-11ea-afc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: 34.mchs.gov.ru

Из-за степного пожара на территории Волгоградской области планируется провести эвакуацию жителей населённого пункта Ольховка, находящегося в Ольховском районе региона. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Дмитрий Уланов.

По его словам, ранее уже были эвакуированы жители пункта Княжеский-2 Михайловского района области. На территории обоих районов, подчеркнул Уланов, тушению степного пожара препятствует сильный порывистый ветер. В Михайловском горит поле с пшеницей. Огонь там раскинулся на площадь в 100 га.

В Ольховском районе идёт тушение степного пожара. Есть угроза населённому пункту Липовка, принимается решение об эвакуации жителей. К местам пожара направлены оперативные группы ГУ МЧС, — цитирует Уланова ТАСС.

Как рассказали представители областной администрации, в настоящее время идут работы по организации пункта временного размещения для жителей, эвакуированных из Княжеского-2.

Как ранее передавал NEWS.ru, пресс-служба МЧС России сообщила о пожаре в Волгоградской области. Информация о пострадавших не поступала. На данный момент на месте работают сотрудники МЧС. К месту происшествия вылетели два вертолёта Ми-8. Задействованы 8 единиц специальной техники. Население хутора эвакуируют. Возгорание произошло в 14:05 по московскому времени.