https://static.news.ru/photo/f00cfa3a-e831-11e9-81e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Рейсовый автобус загорелся в Уфе. Инцидент произошёл, когда он находился в движении. Водитель экстренно остановил транспортное средство и открыл двери.

В салоне находились около 20 человек. Несмотря на то, что пассажиры эвакуировались быстро, несколько человек пострадали, передаёт « Башинформ ». По разным данным, у двоих или троих молодых людей обгорели волосы. Помимо этого, по словам очевидцев, один мужчина повредил ногу на выходе.

Из-за спешки перевернулась и коляска с ребёнком. Однако, по предварительным данным, младенец не пострадал.

Водитель смог ликвидировать возгорание с помощью огнетушителя. На место ЧП прибыла пожарная машина и медики.

Ранее а Самаре, как писал News.ru, автобус с пассажирами врезался в мачту освещения. Пострадали 13 человек.