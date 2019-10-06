Рейсовый автобус загорелся в Уфе. Инцидент произошёл, когда он находился в движении. Водитель экстренно остановил транспортное средство и открыл двери.
В салоне находились около 20 человек. Несмотря на то, что пассажиры эвакуировались быстро, несколько человек пострадали, передаёт «
Из-за спешки перевернулась и коляска с ребёнком. Однако, по предварительным данным, младенец не пострадал.
Водитель смог ликвидировать возгорание с помощью огнетушителя. На место ЧП прибыла пожарная машина и медики.
Ранее а Самаре, как писал News.ru, автобус с пассажирами врезался в мачту освещения. Пострадали 13 человек.
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