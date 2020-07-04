Пациент московской больницы убил человека капельницей

Убийство произошло в 81-й московской городской больнице. Один из пациентов напал на другого.
Он до смерти забил мужчину штативом от капельницы,
Погибший был тяжело болен. Он поступил в больницу с отёком мозга, гипертонией третьей степени и раком лёгкого. Кроме того, в его медицинской карте были указаны хроническая болезнь лёгких, хронический болевой синдром и атеросклероз.
Убийца оказался под действием препаратов, которые ему выписали из-за психического расстройства. В настоящий момент он находится в реанимации.
Причины случившегося неизвестны.
Ранее NEWS.ru писал, что обладатель титула Мистер Испания Висенте Эрнандес Родригес задержан за убийство своего отца. Полицейским он заявил, что оборонялся от отца, в которого «вселился демон». Предполагается, что на самом деле Родригес, страдавший от нервного срыва, хотел покончить с собой, а отец пытался помешать ему в этом.
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