Пациент московской больницы убил человека капельницей

https://static.news.ru/photo/7ce547b6-be18-11ea-ad6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Убийство произошло в 81-й московской городской больнице. Один из пациентов напал на другого.

Он до смерти забил мужчину штативом от капельницы, передаёт телеканал «360» со ссылкой на источник. Конфликт произошёл между 74-летним и 78-летним мужчинами. У них завязалась драка, и старший больной нанёс несколько ударов штативом сопернику.

Погибший был тяжело болен. Он поступил в больницу с отёком мозга, гипертонией третьей степени и раком лёгкого. Кроме того, в его медицинской карте были указаны хроническая болезнь лёгких, хронический болевой синдром и атеросклероз.

Убийца оказался под действием препаратов, которые ему выписали из-за психического расстройства. В настоящий момент он находится в реанимации.

Причины случившегося неизвестны.

Ранее NEWS.ru писал, что обладатель титула Мистер Испания Висенте Эрнандес Родригес задержан за убийство своего отца. Полицейским он заявил, что оборонялся от отца, в которого «вселился демон». Предполагается, что на самом деле Родригес, страдавший от нервного срыва, хотел покончить с собой, а отец пытался помешать ему в этом.