Один человек погиб в результате взрыва газа на нефтяном месторождении в НАО

https://static.news.ru/photo/ec71a90a-3ca1-11eb-9a95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На нефтяном месторождении имени Требса (Варкнавтское месторождение) в Ненецком автономном округе произошёл взрыв газа. Один человек погиб, трое пострадали.

Инцидент произошёл в 16:40 мск на шестой кустовой площадке. Рабочие стравливали давление из запорного оборудования скважины через специальный рукав. Произошёл взрыв, и шланг из газовоздушной нефтяной смеси разгерметизировался.

У троих пострадавших диагностированы ушибы и переломы. Они находятся в отапливаемом блоке под наблюдением фельдшеров. От полученных травм скончался 57-летний Александр К. После инцидента спасатели заглушили скважину, разлива нефти удалось избежать, сообщает Пятый канал.

Ранее в жилом доме № 3а по улице Терешковой во Владивостоке произошёл взрыв газа. По неофициальным данным, взорвался газовый баллон, который лежал на печке. В доме были выбиты стёкла, пострадала обшивка балконов, на стоящие во дворе дома машины упали разбитые стёкла, оконная рама вылетела от взрыва и повредила грузовик.

Как писал NEWS.ru, в результате взрыва на газораспределительной станции под Харьковом погибли два человека. Девять человек получили ожоги первой и второй степени. Взрыв произошёл 28 октября в 11:47 без последующего возгорания. Площадь задымления составила порядка 200 квадратных метров