https://static.news.ru/photo/6f2742b0-6309-11ea-a810-fa163e074e61_660.jpg Альбина Свинцова Фото: yamalfin.ru

Преступники украли €200 тысяч и ведомственные награды из дома заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой. Они забрались в дом и напали на её мужа.

Также пострадал рабочий, находившийся в доме. Инцидент произошёл в столичном районе Котельники, передаёт Telegram-канал «112».

Политика не было в здании в момент нападения. Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками правонарушителей.

Ранее NEWS.ru писал, что полицейского заподозрили в нападении на учительницу в сельском кафе в Забайкалье. По версии прокуратуры, мужчина лопал воздушные шарики и агрессивно отреагировал на замечание педагога, которая попросила оставить украшения в покое.