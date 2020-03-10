Преступники украли €200 тысяч и ведомственные награды из дома заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой. Они забрались в дом и напали на её мужа.
Также пострадал рабочий, находившийся в доме. Инцидент произошёл в столичном районе Котельники,
Политика не было в здании в момент нападения. Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками правонарушителей.
Ранее NEWS.ru писал, что полицейского заподозрили в нападении на учительницу в сельском кафе в Забайкалье. По версии прокуратуры, мужчина лопал воздушные шарики и агрессивно отреагировал на замечание педагога, которая попросила оставить украшения в покое.
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