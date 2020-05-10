Мужчина попытался сбежать из обсерватора в Анапе через окно

https://static.news.ru/photo/f638d9fc-92c6-11ea-9ec0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жильцы анапского обсерватора сообщили об инциденте, произошедшем в ночь с 9 на 10 мая. 49-летний мужчина попытался сбежать из учреждения, спрыгнув с балкона.

В результате он получил серьёзные повреждения и его увезли врачи скорой помощи, передаёт «Регион Online».

Об этом рассказали другие пациенты. Они пожаловались на невыносимые условия содержания.

Как писал NEWS.ru, с начала эпидемии в стране зафиксировали десятки случаев, когда пациенты с COVID-19 самовольно оставляли больницы. В конце апреля в Тольятти осудили заражённого вирусом жителя, который трижды сбегал с карантина. 5 мая из подмосковного госпиталя также убежал мужчина с подтверждённым COVID-19.