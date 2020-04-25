Мусорный полигон загорелся под Майкопом

https://static.news.ru/photo/e0c73a30-872e-11ea-ba6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС Адыгея/twitter.com

Крупный пожар возник недалеко от Майкопа в Адыгее. Загорелся полигон твёрдых бытовых отходов.

Площадь возгорания составила около 700 квадратных метров, передаёт РИА Новости со ссылкой на МЧС. Пламя тушат 27 пожарных и 12 машин.

Кроме того, на место хотят направить мобильную лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии, которая будет контролировать содержание вредных веществ в воздухе.

В ночь на 18 апреля жилой дом загорелся в подмосковном Серпухове, передавал NEWS.ru. В ходе тушения пожара сотрудники экстренных служб нашли двоих погибших — 31-летнюю женщину и 90-летнего мужчину.