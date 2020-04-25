ЧП

Мусорный полигон загорелся под Майкопом

22:49, 25 апреля 2020 19
Фото: МЧС Адыгея/twitter.com

Крупный пожар возник недалеко от Майкопа в Адыгее. Загорелся полигон твёрдых бытовых отходов.

Площадь возгорания составила около 700 квадратных метров, передаёт РИА Новости со ссылкой на МЧС. Пламя тушат 27 пожарных и 12 машин.

Кроме того, на место хотят направить мобильную лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии, которая будет контролировать содержание вредных веществ в воздухе.

В ночь на 18 апреля жилой дом загорелся в подмосковном Серпухове, передавал NEWS.ru. В ходе тушения пожара сотрудники экстренных служб нашли двоих погибших — 31-летнюю женщину и 90-летнего мужчину.

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