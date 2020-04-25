Мусорный полигон загорелся под Майкопом

Крупный пожар возник недалеко от Майкопа в Адыгее. Загорелся полигон твёрдых бытовых отходов.
Площадь возгорания составила около 700 квадратных метров,
Кроме того, на место хотят направить мобильную лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии, которая будет контролировать содержание вредных веществ в воздухе.
В ночь на 18 апреля жилой дом загорелся в подмосковном Серпухове, передавал NEWS.ru. В ходе тушения пожара сотрудники экстренных служб нашли двоих погибших — 31-летнюю женщину и 90-летнего мужчину.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен