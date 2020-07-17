Московские суды эвакуировали после сообщений о минировании

https://static.news.ru/photo/debcd23c-c832-11ea-9ee9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетителей вывели из зданий трёх московских судов. Причиной стали анонимные сообщения о заложенных в их взрывных устройствах.

Эвакуация затронула Пресненский, Хамовнический и Нелатинский суды, рассказали журналистам РИА Новости в пресс-службе Мсгорсуда.

Волна лжеминирований в России идёт с конца 2019 года. Неизвестные сообщают о взрывных устройствах, якобы заложенных в судах, торговых центрах, станциях метро, вокзалах, школах и детских садах. В результате проведения проверок все сообщения оказались ложными.

Ранее NEWS.ru писал о том, что консьержка сообщила в службу спасения о «минировании» многоэтажного дома на Наташинской улице в Люберцах Московской области. Злоумышленницу вычислили, её нашли на рабочем месте.