Московские суды эвакуировали после сообщений о минировании

Посетителей вывели из зданий трёх московских судов. Причиной стали анонимные сообщения о заложенных в их взрывных устройствах.
Эвакуация затронула Пресненский, Хамовнический и Нелатинский суды,
Волна лжеминирований в России идёт с конца 2019 года. Неизвестные сообщают о взрывных устройствах, якобы заложенных в судах, торговых центрах, станциях метро, вокзалах, школах и детских садах. В результате проведения проверок все сообщения оказались ложными.
Ранее NEWS.ru писал о том, что консьержка сообщила в службу спасения о «минировании» многоэтажного дома на Наташинской улице в Люберцах Московской области. Злоумышленницу вычислили, её нашли на рабочем месте.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен