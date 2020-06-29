Мать убитой в Красноярском крае школьницы сообщила об угрозах в свой адрес

https://static.news.ru/photo/dca32e68-ba15-11ea-8d58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет Красноярского края сообщил о ходе расследования убийства 12-леьней девочки в селе Нижняя Коя. Мать погибшей рассказала силовикам, что один из задержанных по делу угрожал ей убийством.

В связи с этим женщина написала заявление в правоохранительные органы, передаёт «МК-Красноярск». Также она поделилась со следователями информацией о предполагаемых очевидцах преступления.

Другая жительница населённого пункта рассказала, что задержанные и члены их семей совершали хулиганские действия и угрожали жителям села.

Как писал NEWS.ru, 12-летняя девочка со своей 10-летней сестрой пошла встречать коров. Младшая позже вернулась домой, а старшая решила поиграть на детской площадке. Через некоторое время родители начали искать дочь, которая так и не вернулась с прогулки. Девочку искали как пропавшую.

Позднее её тело нашли в заброшенном пожарном колодце с признаками насильственной смерти.

Виновным в убийстве следователи назвали местного жителя, имеющего проблемы с психикой. Однако местные жители считают, что он либо вообще не принимал участия в преступлении, либо его надоумила банда подростков, которая нападает на прохожих в деревне уже два года. Мать девочки уверена, что именно они изнасиловали девочку год назад, а теперь убили её.

Позднее следователи предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве 25-летнему жителю деревни Нижняя Коя Красноярского края. Кроме того, дело завели на сотрудников центра соцобеспечения и задержали 14-летнего школьника.

В ходе расследования было допрошено более 30 свидетелей и очевидцев, назначено 30 экспертиз и проведено свыше десяти обысков.

При этом жительница села дважды обращалась в полицию в связи с изнасилованием и угрозой убийством её 12-летней дочери. Дело завели только после смерти девочки.