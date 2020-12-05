Машина наехала на лежащего на дороге человека в Петербурге

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Автомобиль наехал на человека на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Пострадавший лежал на проезжей части, сообщили в местном МВД.

Около девяти часов утра 5 декабря на Невском проспекте рядом с домом 44 автомобиль Subaru под управлением 50-летнего мужчины совершил наезд на 41-летнего пешехода, лежавшего на проезжей части, — передаёт ТАСС.

По предварительной информации, пешеход отдыхал в ночном клубе (который работал, несмотря на запрет, введённый в ночное время из-за коронавируса) и выпивал спиртное. Он поругался с охранником, после чего вышел на Невский проспект и лёг на дорогу.

Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии, охранника заведения доставили в полицию.

Ранее NEWS.ru писал, что в Челябинске в результате ДТП пострадали два пешехода. Легковой автомобиль столкнулся с джипом, а затем вылетел на тротуар, где и сбил людей.

В ГИБДД отмечают, что с отменой жёстких карантинных мер некоторые водители утратили чувство опасности, что привело к нестабильности на дорогах страны. В разные дни происходили то всплески аварийности на 30%, то снижение на 50%. В настоящее время ситуация выровнялась благодаря мерам профилактического характера.