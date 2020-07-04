Люди пострадали в ДТП на МКАД

— ÐÐ¾ÑÐ°Ð²ÑÐ¾Ð¸Ð½ÑÐ¿ÐµÐºÑÐ¸Ñ ÐÐ¾ÑÐºÐ²Ñ (@gibdd77) July 4, 2020
По данным сотрудников правоохранительных органов, водитель «Газели», двигаясь по первой полосе, попытался уйти от столкновения с автомобилем Audi, который выезжал с Рублёво-Успенского шоссе. В результате транспортное средство столкнулось с машиной марки Mercedes, которая ехала по третьей полосе.
Пострадавшими являются шофёр «Газели» и два пассажира этого автомобиля. Кто ещё получил травмы, в настоящий момент неизвестно.
Ранее NEWS.ru писал, что YouTube-блогер Димас из Батайска попал в аварию в центре Санкт-Петербурга. Он находился за рулём жёлтого Lamborghini Huracan стоимостью 17–18 млн рублей, который должен был вручить победителю устроенного им самим розыгрыша.