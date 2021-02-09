Люди погибли при крушении вертолёта на курорте во Франции

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Вертолёт разбился недалеко от французского горнолыжного курорта Куршевель в Альпах, сообщили власти департамента Савойя, где располагается место крушения. В результате ЧП погибли два человека.

Экстренные службы получили сигнал о крушении примерно в 17:20 по местному времени (19:20 мск). Воздушное судно упало в точке на высоте 1,9 тысячи метров между мысом Вийар и озером Розьер. Спасателям удалось добраться до этого места примерно через 40 минут.

Всего на борту было пять человек. По предварительной информации, двое из них погибли, остальных доставили в больницу. Состояние одного пострадавшего врачи оценивают как критическое, двух других как тяжёлое, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее легкомоторный самолёт с футболистами клуба «Палмас Футбол и Регатас» и президентом ФК разбился в Бразилии. Шесть человек погибли. Четверо футболистов вместе с президентом клуба направлялись в Гоянию на игру с местной командой «Вила Нова».

Также три человека стали жертвами авиакатастрофы, произошедшей 20 января в американском городе Мендон. По свидетельствам очевидцев, вертолёт разбился у дороги в районе сырной фабрики около 18:30 по местному времени.