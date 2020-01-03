https://static.news.ru/photo/0ca25e86-2e4d-11ea-9550-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четверо жителей Самары отравились угарным газом. Среди пострадавших двое детей, сообщили в местном МЧС.

Инцидент произошёл в доме 202 по улице Советской Армии, передаёт РИА Новости. Повреждение получили 35-летний мужчина, женщина того же возраста, девятилетняя девочка и трёхлетний мальчик.

Дети доставлены в больницу, а взрослых направили на амбулаторное лечение. Врачи оценивают их состояние как среднее.

Согласно предварительной информации, ЧП произошло из-за проблем с вытяжной системой проточного водонагревателя.

Ранее NEWS.ru писал, что четыре человека отравились угарным газом во время пожара в жилом доме города Фрязино Московской области. Пострадавших госпитализировали.