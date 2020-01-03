Четверо жителей Самары отравились угарным газом. Среди пострадавших двое детей, сообщили в местном МЧС.
Инцидент произошёл в доме 202 по улице Советской Армии,
Дети доставлены в больницу, а взрослых направили на амбулаторное лечение. Врачи оценивают их состояние как среднее.
Согласно предварительной информации, ЧП произошло из-за проблем с вытяжной системой проточного водонагревателя.
Ранее NEWS.ru писал, что четыре человека отравились угарным газом во время пожара в жилом доме города Фрязино Московской области. Пострадавших госпитализировали.
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