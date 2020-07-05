Крупный пожар возник на свалке в Дагестане

https://static.news.ru/photo/10ad0124-bec2-11ea-8ac7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Голос Дагестана/vk.com

Полигон бытовых отходов загорелся в Дагестане. Площадь пожара составила 400 кв. м.

Инцидент произошёл в Карабудахкентском районе около села Агач-аул, сообщили в местном МЧС. Угрозы распространения огня на населённые пункты нет, передаёт ТАСС.

Для тушения привлекли восемь машин, семь из которых предоставила обслуживающая свалку компания «Лидер», ещё одна — от МЧС. Кроме того, ликвидацией огня занимаются пять пожарных.

Как писал NEWS.ru, 29 июня в Москве в доме 3 на улице Проходчиков произошёл взрыв. Жильцов из здания эвакуировали. Изначально сообщалось о четырёх пострадавших. Позднее экстренные службы сообщили о семи травмированных.

Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 150 кв. м. По предварительным данным, на третьем этаже здания могла сдетонировать газовоздушная смесь. В результате взрыва были повреждены межквартирная перегородка и остекление двух квартир.