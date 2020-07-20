Два человека пострадали после наезда автобуса на остановку в Москве

https://static.news.ru/photo/831f7dae-ca4d-11ea-ba60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юго-востоке Москвы 20 июля автобус врезался в остановку. В результате ДТП пострадали два человека. Об этом журналистам сообщил информированный источник в столичных экстренных службах.

По имеющимся сведениям, авария произошла на улице Краснодонской. Водитель автобуса не справился с управлением, после чего врезался в остановку.

В результате наезда пострадали два человека. Один из них не подаёт признаков жизни, специалисты стараются извлечь его из этого состояния, — передаёт ТАСС сообщение источника.

Как ранее передавал NEWS.ru, 19 июля в Москве ограничили движение на Тверской улице из-за случившегося ДТП. Там Mercedes столкнулся с такси. В результате аварии пострадал один человек, правоохранителям пришлось перекрыть движение автомобилей по двум полосам.