Диверсанты ВСУ под Самарой: кто подорвал железнодорожный мост в Поволжье

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пять поездов задержаны из-за подрыва железнодорожного моста в Самарской области. Что там произошло, есть ли пострадавшие в результате взрыва, причастны ли украинские диверсанты?

Что случилось в Самарской области

Утром 4 марта неизвестные привели в действие самодельное взрывное устройство, заложенное в одну из опор железнодорожного моста в Самарской области, местные жители услышали звук взрыва около 06:15. По данным сервиса «Яндекс.Расписания», утренняя электричка из Сызрани в Самару уходит в 05:59 утра.

По данным 63.ru, взрыв произошел на перегоне Звезда — Чапаевск, на мосту через небольшую речку Чапаевку. Место подрыва СВУ находится в сотнях метров от ближайшего жилого сектора. На месте работают сотрудники Росгвардии и саперы, мост оцепили.

Какие подробности известны о взрыве в Самарской области

Электрички Сызрань — Самара и другие поезда задерживаются. Как сообщили в Куйбышевской железной дороге, часть составов пустили в объезд через Жигулевск, пять поездов задерживаются: это Москва — Орск, Москва — Самара, Сызрань — Мирная и Сызрань — Самара.

Опубликованы кадры с места подрыва. Повреждения получили только металлоконструкции моста, опоры целы. В результате подрыва никто не пострадал, мощность СВУ оказалась слишком мала, чтобы повредить опорные элементы моста.

Кто и зачем подорвал мост в Самарской области

Telegram-канал Mash назвал возможную цель попытки подрыва моста через Чапаевку. Предполагается, злоумышленники пытались нарушить логистику местных стратегических предприятий.

«В частности, Приволжского государственного боеприпасного испытательного полигона и многочисленных химических заводов, расположенных вблизи Чапаевска. К счастью, не вышло — повреждения оказались незначительными. В ближайшее время движение возобновится», — пишет Mash.

Ранее в июне и июле 2023 года неизвестные пытались поджигать релейные шкафы на Куйбышевской железной дороге. Пострадало оборудование на переезде Канал — Пискалы и в районе станции Шведская Слобода на окраине Самары. Серьезного ущерба акции не нанесли. О задержании подозреваемых не сообщалось.

Что сказали на Украине

ГУР Минобороны Украины взяло на себя ответственность за взрыв. Мост через речку Чапаевку был подорван на пути у утренней электрички с людьми, чтобы помешать «транспортировке военных грузов».

«Железнодорожная ветка использовалась для транспортировки военных грузов, в частности инженерных боеприпасов, произведенных заводом АО „Полимер“ в городе Чапаевске Самарской области», — заявила украинская разведка на своей странице в Telegram.

В Киеве полагают, что «из-за характера повреждений моста его использование будет долгое время невозможным».

Читайте также:

Россиянин поджег релейный шкаф и подпал под статью

104 теракта, дважды взорвал Крымский мост: полное досье русофоба Буданова

Поезда столкнулись в Ульяновской области: что известно, есть ли погибшие