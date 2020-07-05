Дети утонули в реке в Хабаровском крае

Три ребёнка утонули в протоке Мариинская, который находится в акватории реки Амур. Инцидент произошёл в районе села Мариинское Ульчского района Хабаровского края.
Об этом журналистам РИА Новости
Из посёлка Де-Кастри на место ЧП выехали пожарные и спасатели. Причины случившегося в настоящий момент неизвестны, их планируют выяснить в ходе расследования.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в России на 14% возросло число утонувших детей по сравнению с показателем 2019 года. В связи с досрочным окончанием учебного года из-за ограничительных мер родители вывезли детей в деревни и на дачи, где они были предоставлены сами себе.
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