Дедовщина в «доме детства»: что произошло в интернате в Омской области Прокуратура и СКР займутся проверкой детдома, где избили сироту

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В Сети появились кадры, на которых воспитанница омского детского дома избивает свою сверстницу, опоздавшую на ужин, затем девочку заставляют мыть руками унитаз. На ситуацию отреагировала прокуратура и местные власти. Что известно об инциденте?

Что произошло в Омской области

Огласку инциденту вечером 21 октября придал петербургский юрист и правозащитник Никита Сироткин. Он обратил внимание своих читателей на видео с избиением и унижениями 16-летней девушки. Жертвой оказалась воспитанница интерната для сирот в поселке Большие Уки на севере Омской области.

На видео одна из девочек несколько раз бьет другую ладонью, отчитывая ее за опоздание на ужин, после чего отправляет голыми руками оттирать унитазы в женском и мужском туалетах. Все это время девочке приходится выслушивать оскорбления от сверстницы, которая, как выяснили позже, оказалась старостой в интернате.

«Примерно как на зоне. Ребенка избивают. Происходит „опускание“ девушки по иерархии, которая, видимо, в данном учреждении между воспитанниками складывалась много лет», — отметил правозащитник.

Сироткин обратился в Следственный комитет и к уполномоченнму по правам ребенка при президенте РФ с призывом обратить внимание на видео. Он указал, что есть основания подозревать, что в доме для детей-сирот могут происходить и другие, куда более тяжкие преступления в отношении воспитанников.

Как отреагировали власти

Власти Омской области после публикации видео оперативно отреагировали на общественное возмущение. Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что дал поручение проверить Дом детства в Большеуковском районе министру образования Ивану Кротту и детскому омбудсмену Елизавете Степкиной.

«Вопиющий случай в Большеуковском доме детства. Детская жестокость, не укладывающаяся ни в какие общечеловеческие нормы морали. Но за каждым детским поступком стоят взрослые — это педагоги, которые обязаны учить добру, помогать, когда страшно и непонятно. Будем детально разбираться, почему такое произошло, все виновные будут наказаны», — заявил Кротт.

Кроме того, на место происшествия выехали представители Следственного комитета по Омской области и прокурор Большеуковского района. По словам Кротта, проверки ожидают все интернаты для сирот в регионе.

Какое наказание грозит виновным

Прокуратура Омской области сообщила, что в связи с данным случаем возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Максимальное наказание по данной статье предполагает исправительные работы на срок до одного года или же арест на срок до трех месяцев.

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