Человек погиб при столкновении грузовика с машиной на МКАД

Грузовой автомобиль столкнулся с легковым на МКАД. В результате ДТП погиб один человек.
Ещё двое получили травмы, сообщили в местной полиции. Инцидент произошёл на 24-м километре кольцевой дороги в районе развязки с Каширским шоссе,
Движение транспорта в районе аварии не перекрывалось, однако сейчас оно затруднено.
4 июня, как писал NEWS.ru, московская ГАИ сообщила об аварии на МКАД. В результате ЧП травмы получили четыре человека.
По данным сотрудников правоохранительных органов, водитель «Газели», двигаясь по первой полосе, попытался уйти от столкновения с автомобилем Audi, который выезжал с Рублёво-Успенского шоссе. В результате транспортное средство столкнулось с машиной марки Mercedes, которая ехала по третьей полосе.
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