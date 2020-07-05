ЧП

Человек погиб при столкновении грузовика с машиной на МКАД

10:45, 05 июля 2020 19
Фото: . Московские спасатели (Департамент ГОЧСиПБ)/vk.com

Грузовой автомобиль столкнулся с легковым на МКАД. В результате ДТП погиб один человек.

Ещё двое получили травмы, сообщили в местной полиции. Инцидент произошёл на 24-м километре кольцевой дороги в районе развязки с Каширским шоссе, передаёт ТАСС.

Движение транспорта в районе аварии не перекрывалось, однако сейчас оно затруднено.

4 июня, как писал NEWS.ru, московская ГАИ сообщила об аварии на МКАД. В результате ЧП травмы получили четыре человека.

По данным сотрудников правоохранительных органов, водитель «Газели», двигаясь по первой полосе, попытался уйти от столкновения с автомобилем Audi, который выезжал с Рублёво-Успенского шоссе. В результате транспортное средство столкнулось с машиной марки Mercedes, которая ехала по третьей полосе.

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