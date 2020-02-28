Вертолёт упал в Наримановском районе Астраханской области. В результате ЧП погиб один человек.
Об этом журналистам ТАСС рассказал источник в экстренных службах. Он отметил, что больше никто не пострадал.
Telegram-канал 122 сообщает, что помимо пилота на борту Robinson никого не было. По данным РИА Новости, транспортное средство могло принадлежать компании «Лукойл». Однако в организации опровергли эту информацию.
Все наши вертолёты на месте, — сказали там сотрудникам «Интерфакса»
Как передавал NEWS.ru, 20 февраля в Ярославской области упал вертолёт российского бизнесмена Андрея Шелестова. На борту находился только хозяин техники. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Шелестов является владельцем крупнейшей в РФ сети оружейных магазинов.