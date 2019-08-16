https://static.news.ru/photo/55d1eb6e-c0f5-11e9-ab23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Авария с участием автобетоносмесителя произошла во Владивостоке. В результате инцидента пострадали три человека.

Инцидент произошёл возле дома № 7 по улице Магнитогорская, сообщается на сайте местного УМВД. К ДТП привела техническая неисправность бетономешалки, из-за которой 23-летний водитель не справился с управлением.

Машина столкнулась с шестью легковыми автомобилями, выехала на тротуар и сбила прохожего. Пешеход был доставлен в больницу с переломом костей таза.

Кроме того, повреждения получил шофёр строительной техники и автомобилистка.

Ранее News.ru писал, что пассажирский автобус Новочеркасск — Ростов столкнулся с грузовиком и бетономешалкой. Авария случилась на 1049-м км трассы М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области.