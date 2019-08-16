Авария с участием автобетоносмесителя произошла во Владивостоке. В результате инцидента пострадали три человека.
Инцидент произошёл возле дома № 7 по улице Магнитогорская, сообщается на
Машина столкнулась с шестью легковыми автомобилями, выехала на тротуар и сбила прохожего. Пешеход был доставлен в больницу с переломом костей таза.
Кроме того, повреждения получил шофёр строительной техники и автомобилистка.
Ранее News.ru писал, что пассажирский автобус Новочеркасск — Ростов столкнулся с грузовиком и бетономешалкой. Авария случилась на 1049-м км трассы М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области.