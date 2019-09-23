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Сотрудники правоохранительных органов Ленинградской области арестовали четверых человек по подозрению в убийстве ресторатора Михаила Долгополова за долги.

Предполагаемыми преступниками оказались жители Великого Новгорода и Санкт-Петербурга. По версии следствия, трое из них непосредственно причастны к убийству, ещё один — пособник, сообщается на сайте СК. Преступление произошло 16 апреля....