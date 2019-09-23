Пассажирский автобус ПАЗ совершил наезд на четырёхлетнего ребёнка, переходившего дорогу с матерью в Белгороде по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ЧП пострадавший доставлен в больницу, передаёт
В настоящий момент экстренные службы устанавливают причину случившегося.
Как писал News.ru, ранее ДТП произошло в городе Губкине Белгородской области. Депутат областной думы и управляющий директор Лебединского горно-обогатительного комбината (ГОК) Олег Михайлов на своём автомобиле сбил 13-летнего мальчика.