Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пассажирский автобус ПАЗ совершил наезд на четырёхлетнего ребёнка, переходившего дорогу с матерью в Белгороде по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ЧП пострадавший доставлен в больницу, передаёт РИА Новости сообщение местного МВД. Инцидент произошёл на пересечении улиц Щорса и Архиерейской.

В настоящий момент экстренные службы устанавливают причину случившегося.

Как писал News.ru, ранее ДТП произошло в городе Губкине Белгородской области. Депутат областной думы и управляющий директор Лебединского горно-обогатительного комбината (ГОК) Олег Михайлов на своём автомобиле сбил 13-летнего мальчика.

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