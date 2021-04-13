Десять человек пострадали в аварии с автобусом в Москве

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При тушении пожара на «Невской мануфактуре» погиб один спасатель, ещё трое пострадали: двое из них в тяжёлом состоянии, у одного обгорели только руки.

Как сообщил «МК» со ссылкой на экстренные службы, пострадавших доставили в центр экстренной медицины имени Никифорова и НИИ скорой помощи. Двое наиболее пострадавших пожарных были введены в медикаментозную кому. У...