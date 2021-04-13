Десять человек пострадали в аварии с автобусом в Москве

Пассажирский автобус врезался в фонарный столб в центре Москвы. Как сообщили в столичном управлении МЧС, пострадали девять пассажиров и сам водитель — его зажало в кабине.
ДТП произошло на улице Марксистская, дом 4. Информация о нём поступила к спасателям в 07:37 утра, пишет ТАСС.
Пострадали девять пассажиров и водитель — он зажат. Проводится деблокация, — сказали в пресс-службе МЧС.
Пассажиров осматривают врачи. В результате аварии произошёл разлив топлива, но пожара не было.
Мосгортранс собирается провести служебную проверку для выяснения всех обстоятельств аварии. Причиной ДТП, по предварительным данным, стало резкое ухудшение самочувствия водителя.
Внезапно водителю стало плохо. Водитель прошёл предрейсовый осмотр, а автобус прошёл технический осмотр, — сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
Также ведомство поделилось кадрами с места аварии.
11 апреля в центре Москвы на Кутузовском проспекте произошла массовая авария с участием нескольких автомобилей, писал NEWS.ru.