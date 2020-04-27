Жители России стали больше потреблять электроэнергии на самоизоляции

Аналитик и генеральный директор ООО «Интэк-Строй» Артём Евланов сообщил о росте потребления коммунальных ресурсов в период пандемии. По его словам, это происходит из-за того, что россияне больше времени проводят дома.
Евланов заявил, что сильнее всего вырос расход электричества — на 40–45 кВт/ч в месяц.
Кроме того, горячее и холодное водоснабжение также тарифицируется исходя из показателей приборов учёта, и экономия напрямую зависит от индивидуального потребления, которое растёт, — подчеркнул аналитик.
По его словам, в России необходимо ввести заморозку тарифов на уровне прошлого года, так как у большинства россиян нет возможности оплачивать ЖКУ даже по текущим расценкам,
Одним из вариантов решения может стать выделение средств из федерального бюджета на компенсацию убытков жилищно-коммунального сектора, — предположил Евланов.
Ранее NEWS.ru писал, что на самоизоляции многие россияне начали искать дешёвые ноутбуки. Об этом заявили специалисты из компании «Яндекс.Маркет».
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