Жители России стали больше потреблять электроэнергии на самоизоляции

https://static.news.ru/photo/c7b01a74-887f-11ea-ab92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аналитик и генеральный директор ООО «Интэк-Строй» Артём Евланов сообщил о росте потребления коммунальных ресурсов в период пандемии. По его словам, это происходит из-за того, что россияне больше времени проводят дома.

Евланов заявил, что сильнее всего вырос расход электричества — на 40–45 кВт/ч в месяц.

Кроме того, горячее и холодное водоснабжение также тарифицируется исходя из показателей приборов учёта, и экономия напрямую зависит от индивидуального потребления, которое растёт, — подчеркнул аналитик.

По его словам, в России необходимо ввести заморозку тарифов на уровне прошлого года, так как у большинства россиян нет возможности оплачивать ЖКУ даже по текущим расценкам, пишет «ПолитЭксперт».

Одним из вариантов решения может стать выделение средств из федерального бюджета на компенсацию убытков жилищно-коммунального сектора, — предположил Евланов.

Ранее NEWS.ru писал, что на самоизоляции многие россияне начали искать дешёвые ноутбуки. Об этом заявили специалисты из компании «Яндекс.Маркет».