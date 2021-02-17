Жители Польши заявили о необходимости «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/b2a32722-712f-11eb-8157-96000091f725_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Обычные граждане Польши восприняли с удивлением и сарказмом новости о растущем импорте российского газа в страну. Читатели газеты Interia язвительно отозвались в адрес правительства после сообщений о том, что в январе поставки «Газпрома» в Польшу выросли почти на 90%.

Ранее польские власти неоднократно критиковали проект «Северный поток — 2» и призывали к снижению зависимости Европы от поставок энергоресурсов из РФ.

Вы только посмотрите! Наше правительство не хотело русского газа, а тут вдруг мы стали его закупать в два раза больше, — прокомментировал новостное сообщение об импорте российского газа один из читателей газеты, пишет РИА Новости.

Другой житель Польши со своей стороны подчеркнул, что это лишь доказывает важность реализации проекта «Северный поток — 2», который позволит значительно сократить издержки при поставках российского газа в Европу.

Как так можно? Ведь «настоящий поляк» должен не покупать «этот русский газ», а героически мёрзнуть со всей своей семьёй, — с сарказмом пишут жители Польши.

Как ранее писал NEWS.ru, парламентарий германского бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявлял, что Берлин вправе предъявить США счёт за финансовые потери из-за просрочек по реализации проекта «Северный поток — 2», которые возникли из-за попыток Вашингтона помешать строительству газопровода.