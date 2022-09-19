Зерновой союз попросил Путина ввести квоту на вывоз зерна из России

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Российский зерновой союз (РЗС) выступил с обращением к президенту России Владимиру Путину, предложив отказаться от взимания плавающей экспортной пошлины на зерно и вместо этого ввести квоту на его вывоз, сообщает РИА Новости. В агентстве, ссылаясь на копию документа, сообщили, что данные меры, по мнению представителей РЗС, позволят сократить траты по данному вопросу. Копии обращения также направили российскому премьеру Михаилу Мишустину и главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.

По нашему мнению, необходимо принятие комплекса мер, основой которой является наименее «затратный» для государства — создание условий для масштабного экспорта зерна за счет отказа от взимания плавающей пошлины и переход на квотирование общих объемов зернового экспорта по сезону в целом, — сказано в письме РЗС.

Представители РСЗ пояснили, что на текущий момент компания по уборке зерна приближается к завершению. При этом текущие сборы оказались урожайными. Ожидается, что в этом году было собрано 137-145 млн тонн зерна, включая 92-96 млн тонн пшеницы.

При этом высокий урожай стал фактором практически безостановочного падения цен на внутреннем рынке, которые приближаются к себестоимости продукции. Кроме того, в стране ограничено потребление зерновых, из-за чего зерновые интервенции (предложения по низкой цене) могут поддержать работу производителей. Помимо этого, возрастают проблемы с возможностью качественного хранения урожая.

Авторы обращения отметили, что такую ситуацию могли бы исправить масштабным экспортом, который сталкивается с существенной препоной в виде плавающей пошлины на зерно. Из-за этого валовая выручка от продажи зерна оказывается ненамного выше прошлогодних результатов.

Ранее президент России заявил, что практически все зерно, вывезенное с Украины, направлено не в развивающиеся страны, а в Евросоюз. По его словам, Москва сделала все, чтобы сырье покинуло украинские порты и интересы голодающих стран были обеспечены. Глава государства сообщил о необходимости задуматься над ограничением вывоза зерна по этому маршруту.