Запрет на продажу пива в пластиковых бутылках поступит на рассмотрение в ГД

https://static.news.ru/photo/71435afe-0910-11eb-8453-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума в октябре рассмотрит законопроект о запрете продажи пива в ПЭТ объёмом более 0,5 литра. Инициаторы ссылаются на послание Путина Федеральному собранию в 2018 году, в котором президент говорил о необходимости увеличить продолжительность жизни россиян до 80 лет.

Эту задачу, по мнению авторов инициативы, невозможно выполнить без решения проблемы алкоголизации населения, особенно детородного возраста. Пиво и другие алкогольные напитки употребляют 33% юношей и 20% девушек, доля населения, которая регулярно пьёт пиво, превышает 70%, ссылаются на приведённую депутатами статистику «Известия».

Ограничения для пластиковой тары под пиво уже были введены в 2017 году, её объём ограничили 1,5 литра. Документ о снижении объёма пластиковой тары до 0,5 литра был внесён ещё в 2018 году, но на рассмотрение поступил только сейчас.

Депутаты обосновывают столь поздний срок рассмотрения законопроекта тем, что с тех пор положение с алкоголизацией населения особо не изменилось. Закон принимать надо, хотя у него много противников со стороны алкобизнеса. Последние, в свою очередь, предупредили, что принятие закона спровоцирует подорожание продукции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ограничения на розничную продажу пива, которые действуют для ретейлеров, могут быть смягчены. Минпромторг не исключает, что напитку, который в 2011 году был приравнен к алкоголю, можно вернуть самостоятельный статус.