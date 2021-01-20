Запасы бензина в России достигли минимума с 2015 года

https://static.news.ru/photo/3a0cf864-5b4b-11eb-8dda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запасы бензина на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах в России снизились на 27%, до 1,18 млн тонн. Об этом свидетельствует данные Центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), представленных на заседании Биржевого комитета при ФАС.

Текущие запасы компаний по товарному бензину по состоянию на 17 января 2021 года находятся на уровне 1,2 млн т, — подтвердил РБК источник в Министерстве энергетики.

Отмечается, что Минэнерго уже рекомендовало нефтяным компаниям нарастить объёмы запасов автомобильного бензина до уровня 1,8 млн тонн к маю текущего года за счёт увеличения нагрузки НПЗ. Текущие показатели являются самыми низкими с 2015 года в преддверии сезона ремонта заводов, когда они снижают производство.

Как сообщал NEWS.ru, падения рубля и увеличения стоимости нефти может спровоцировать рост экспортного паритета в России, при котором бензин выгоднее продавать за границу, чем на внутреннем рынке. Это, в свою очередь, может привести к росту цен на российских заправках.